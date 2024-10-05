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Михаил Шайдоров завоевал "золото" Мемориала Дениса Тена

Сегодня, 19:19
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olympic.kz Сегодня, 19:19
Сегодня, 19:19
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Фото: olympic.kz

Лидер мужской команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров стал победителем Меморила Дениса Тена в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Спортсмен не только поднялся на первую ступень пьедестала, но и смог установить личный рекорд в короткой программе. Теперь он равен 95,50 баллам.

За выполнение произвольной программы Шайдоров получил от судей 166, 83 балла. В сумме он набрал 262,33 балла.

Второе место осталось за Владимиром Литвинцевым из Азербайджана - 246,00. Бронзовую медаль завоевал Ника Егадзе (Грузия) - 242,43.

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