Михаил Шайдоров завоевал "золото" Мемориала Дениса Тена

Лидер мужской команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров стал победителем Меморила Дениса Тена в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Спортсмен не только поднялся на первую ступень пьедестала, но и смог установить личный рекорд в короткой программе. Теперь он равен 95,50 баллам.

За выполнение произвольной программы Шайдоров получил от судей 166, 83 балла. В сумме он набрал 262,33 балла.

Второе место осталось за Владимиром Литвинцевым из Азербайджана - 246,00. Бронзовую медаль завоевал Ника Егадзе (Грузия) - 242,43.