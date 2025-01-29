Председатель правительства России Михаил Мишустин прибыл в Астану, передаёт BaigeNews.kz.

У трапа самолёта его встретили премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России Даурен Абаев, аким Астаны Женис Касымбек, замминистра иностранных дел Ермухамбет Конуспаев, а также временный поверенный в делах России в Казахстане Александр Комаров и старшие дипломатические сотрудники росзагранучреждений в Казахстане.

В рамках российско-казахстанских переговоров 29-30 января в Астане планируется обсудить актуальные вопросы торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание будет уделено дальнейшему развитию совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других областях.