Михаил Мишустин прибыл в Алматы для участия в Евразийском межправсовете и форуме Digital Almaty 2025, передаёт BaigeNews.kz.

У трапа самолёта главу российского правительства встретили заместитель премьер-министра Казахстана Галымжан Койшыбаев, аким Алматы Ерболат Досаев, руководитель представительства министерства иностранных дел Казахстана в Алматы Жанибек Абдрашов, временный поверенный в делах РФ в Казахстане Александр Комаров и генеральный консул РФ в Алматы Дмитрий Тураев.