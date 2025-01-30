Михаил Мишустин прибыл в Алматы
Он примет участие в пленарной сессии цифрового форума Digital Almaty 2025.
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Михаил Мишустин прибыл в Алматы для участия в Евразийском межправсовете и форуме Digital Almaty 2025, передаёт BaigeNews.kz.
У трапа самолёта главу российского правительства встретили заместитель премьер-министра Казахстана Галымжан Койшыбаев, аким Алматы Ерболат Досаев, руководитель представительства министерства иностранных дел Казахстана в Алматы Жанибек Абдрашов, временный поверенный в делах РФ в Казахстане Александр Комаров и генеральный консул РФ в Алматы Дмитрий Тураев.
31 января Михаил Мишустин примет участие в пленарной сессии 7-го цифрового форума Digital Almaty 2025: "Industrial AI: технологии для новой эры". Мероприятие объединит государственных деятелей, экспертов, учёных и предпринимателей для обсуждения инноваций и передовых технологий, определяющих будущее цифровой трансформации в ключевых отраслях экономики.
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