  • 30 Января, 20:05
  • BAIGENEWS

Михаил Мишустин прибыл в Алматы

Он примет участие в пленарной сессии цифрового форума Digital Almaty 2025.

Сегодня, 18:50
АВТОР
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архив Сегодня, 18:50
Сегодня, 18:50
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Фото: архив

Михаил Мишустин прибыл в Алматы для участия в Евразийском межправсовете и форуме Digital Almaty 2025, передаёт BaigeNews.kz.

У трапа самолёта главу российского правительства встретили заместитель премьер-министра Казахстана Галымжан Койшыбаев, аким Алматы Ерболат Досаев, руководитель представительства министерства иностранных дел Казахстана в Алматы Жанибек Абдрашов, временный поверенный в делах РФ в Казахстане Александр Комаров и генеральный консул РФ в Алматы Дмитрий Тураев.

31 января Михаил Мишустин примет участие в пленарной сессии 7-го цифрового форума Digital Almaty 2025: "Industrial AI: технологии для новой эры". Мероприятие объединит государственных деятелей, экспертов, учёных и предпринимателей для обсуждения инноваций и передовых технологий, определяющих будущее цифровой трансформации в ключевых отраслях экономики.

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