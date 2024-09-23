Михаил Ломтадзе вновь стал лучшим CEO по версии Kazakhstan Growth Forum

19 сентября на ежегодном Kazakhstan Growth Forum объявили имена лучших руководителей года, передаёт BaigeNews.

"Лучшим CEO года" в шестой раз назван глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

"Мы благодарим жюри за высокую оценку. Это результат самоотверженной работы всей нашей команды. Мы стремимся улучшить жизнь людей с помощью современных сервисов и очень гордимся, что живем и работаем в Казахстане. Будем стараться и дальше удивлять и радовать казахстанцев новыми суперсовременными цифровыми услугами. Благодарим наших любимых клиентов и партнеров за доверие и поддержку, а государственные органы - за создание благоприятной среды для цифрового развития страны", - поблагодарил он.