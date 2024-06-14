Михаил Кукушкин вышел в четвертьфинал "Челленджера" в Великобритании

Михаил Кукушкин (135 АТР) вышел в четвертьфинал турнира категории "Челленджер" в британском Ноттингеме, передаёт BaigeNews со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.



Во втором круге казахстанец обыграл француза Гарольда Майо (127 АТР) - 7:6 (7:3), 6:3. В 1/4 финала Кукушкин сыграет с победителем матча Билли Харрис - Жуан Фонсека.



Дмитрий Попко (231 АТР) во втором раунде "Челленджера" в Братиславе обыграл хорвата Матея Додига (328 АТР) со счетом 6:1, 6:4. В четвертьфинале казахстанец сыграет с поляком Камилом Майчрзаком.