Михаил Кукушкин вышел в четвертьфинал "Челленджера" в Великобритании
Сегодня, 11:25
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Сегодня, 11:25Сегодня, 11:25
64Фото: olympic.kz
Михаил Кукушкин (135 АТР) вышел в четвертьфинал турнира категории "Челленджер" в британском Ноттингеме, передаёт BaigeNews со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.
Во втором круге казахстанец обыграл француза Гарольда Майо (127 АТР) - 7:6 (7:3), 6:3. В 1/4 финала Кукушкин сыграет с победителем матча Билли Харрис - Жуан Фонсека.
Дмитрий Попко (231 АТР) во втором раунде "Челленджера" в Братиславе обыграл хорвата Матея Додига (328 АТР) со счетом 6:1, 6:4. В четвертьфинале казахстанец сыграет с поляком Камилом Майчрзаком.
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