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Михаил Кукушкин вышел в четвертьфинал "Челленджера" в Великобритании

Сегодня, 11:25
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olympic.kz Сегодня, 11:25
Сегодня, 11:25
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Фото: olympic.kz

Михаил Кукушкин (135 АТР) вышел в четвертьфинал турнира категории "Челленджер" в британском Ноттингеме, передаёт BaigeNews со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

Во втором круге казахстанец обыграл француза Гарольда Майо (127 АТР) - 7:6 (7:3), 6:3. В 1/4 финала Кукушкин сыграет с победителем матча Билли Харрис - Жуан Фонсека.

Дмитрий Попко (231 АТР) во втором раунде "Челленджера" в Братиславе обыграл хорвата Матея Додига (328 АТР) со счетом 6:1, 6:4. В четвертьфинале казахстанец сыграет с поляком Камилом Майчрзаком.

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