Михаил Кукушкин выиграл второй "Челленджер" подряд
Сегодня, 18:57
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Сегодня, 18:57Сегодня, 18:57
90Фото: ФТК
Михаил Кукушкин стал победителем турнира категории ATP Challenger на испанском Тенерифе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
В финале казахстанец встречался с итальянцем Маттео Гиганте.
Первый сет остался за Михаилом — 6:2. Во втором сете Кукушкин вел 2:0, но его соперник снялся с игры из-за травмы. Казахстанец одерживает 12-ю победу и второй "Челленджер" подряд. Неделю назад Михаил выиграл турнир в Бахрейне.
Благодаря успеху в Испании казахстанец в обновленном рейтинге АТР поднялся со 165 на 140-ю строчку.
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