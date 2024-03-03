Михаил Кукушкин выиграл второй "Челленджер" подряд

Михаил Кукушкин стал победителем турнира категории ATP Challenger на испанском Тенерифе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В финале казахстанец встречался с итальянцем Маттео Гиганте.

Первый сет остался за Михаилом — 6:2. Во втором сете Кукушкин вел 2:0, но его соперник снялся с игры из-за травмы. Казахстанец одерживает 12-ю победу и второй "Челленджер" подряд. Неделю назад Михаил выиграл турнир в Бахрейне.

Благодаря успеху в Испании казахстанец в обновленном рейтинге АТР поднялся со 165 на 140-ю строчку.