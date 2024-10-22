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Михаил Кукушкин стартовал с победы на турнире во Франции

Сегодня, 10:43
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Андрей Ударцев Сегодня, 10:43
Сегодня, 10:43
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Фото: Андрей Ударцев

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин стартовал с победы на Челленджере во французском Бресте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

Первым соперником казахстанца стал представитель Литвы Эдас Бутвилас.

Счет матча 6:4, 4:6, 7:6 в пользу Михаила.

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