Михаил Кукушкин стартовал с победы на турнире во Франции
Сегодня, 10:43
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Сегодня, 10:43Сегодня, 10:43
44Фото: Андрей Ударцев
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин стартовал с победы на Челленджере во французском Бресте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.
Первым соперником казахстанца стал представитель Литвы Эдас Бутвилас.
Счет матча 6:4, 4:6, 7:6 в пользу Михаила.
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