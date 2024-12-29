Инаугурация шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили началась в здании парламента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Официальная часть церемонии проходит в зале пленарных заседаний законодательного органа. Кавелашвили вместе с семьей уже вошел в зал и скоро приступит к клятве на Конституции Грузии. К этому дню парламент напечатал специальный экземпляр Конституции Грузии. Этот экземпляр конституции будет храниться в музее парламента. Его будут использовать каждый раз во время инаугурации главы государства. Планируется, что вся церемония займет от 40 минут до 1 часа.

До этого действующий президент Саломе Зурабишвили обратилась к протестующим из Президентского дворца, расположенного на площади Орбелиани, недалеко от парламента. Она, которая всю ночь провела во дворце, вновь повторила, что не признает парламентские выборы 26 октября легитимными, соответственно, президент также является нелегитимным. Зурабишвили призвала своих сторонников к масштабным акциям протеста. Она также призывает представителей Запада не признавать Кавелашвили президентом.

14 декабря в парламенте Грузии прошли выборы президента. Это были первые непрямые выборы главы республики. Голосовала коллегия выборщиков, состоящая из депутатов парламента, членов верховных советов Аджарии и Абхазии и депутатов муниципальных органов власти. Кавелашвили, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", был единственным кандидатом, он набрал 224 голоса из 300 и стал шестым президентом республики.