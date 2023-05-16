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Миграционные потоки: в Казахстан приехало больше людей, чем выехало
Уникальный случай зафиксировали аналитики. Согласно статистическим данным, в Казахстане сальдо внешней миграции в первом квартале оказалось положительным. Это значит, что в нашу страну приехало больше людей, чем из неё выехало, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро.
Причём разница значительная – 5 016 человек, на 7 680 прибывших пришлось 2 664 выбывших.
"Это само по себе редкость, особенно для северных регионов, так ещё и положительная разница отмечается сразу в 17 из 20 регионов", - говорится в сообщении.
Самый большой чистый приток в Мангистауской области (1 439 человек) и Алматы (1196 человек). Но контингент приезжих в этих регионах разный. На запад в основном едут из Узбекистана (955 человек), в южный мегаполис – из России (835 человек).
Специальность у мигрантов тоже разная. В Мангистаускую область перебрались 580 человек в возрасте старше 15 лет, 516 из них имеют техническую специальность. В Алматы переехали 748 человек. Но технарей среди них всего 162. Есть ещё 143 экономиста и в общей сложности 168 строителей, педагогов, врачей, юристов и аграриев. Все остальные – 275 человек – имеют другие специальности.
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