Миграционные потоки: из Костанайской области уезжает больше граждан, чем приезжает

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За январь-февраль 2023 года в область приехало больше граждан, чем за аналогичный период прошлого года, а уехало меньше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

По данным департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по Костанайской области, на постоянное место жительство в регион из-за пределов Казахстана и из других областей прибыло 998 человек, что на 20,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года. А уехало за пределы региона 1414 человек, что меньше чем в январе-феврале 2022 года на 18,1%. Миграционная убыль населения составила 416 человек, из них 414 с другими регионами.

"Основной миграционный обмен области во внешней миграции происходит с государствами СНГ. Причем 97,6% иммигрантов прибыли из СНГ, и 84,7% эмигрировали в эти страны. По межрегиональной миграции число прибывших по сравнению с двумя месяцами 2022 года уменьшилось на 6,6% и составило 666 человек, выбывших – на 16% или 1080 граждан. Из Астаны переехали 31,8% мигрантов, еще 16,8% - из Акмолинской области. Среди выбывших в эти регионы приходится 53,4% и 10,7% мигрантов соответственно", - отмечено в отчете департамента статистики.

В тоже время на 19,6% уменьшилась численность мигрантов, переезжающих в пределах области, и составила 2209 человек. Положительное сальдо региональной миграции наблюдается в трех городах и одном районе. К населению областного центра добавилось 285 человек, 58 – в Рудном и 11 – в Лисаковске и 80 – в Костанайском районе.