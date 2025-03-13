Вид на жительство продавали за 150 евро в Германии. Миграционную службу в Мюнхене подозревают в создании масштабной коррупционной схемы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

Под следствием находятся шесть сотрудников окружного административного управления (KVR) — ведомства в Мюнхене, которое отвечает за различные административные задачи, включая регистрацию жителей, выдачу разрешений на пребывание, управление дорожным движением и другие муниципальные функции.

По данным следствия, сотрудники брали минимум 150 евро наличными за поддельные документы о праве на пребывание в Германии. Об этом говорится в постановлении на обыск, которое оказалось в распоряжении BILD.

11 марта в рамках расследования проведены обыски в служебных помещениях и частных квартирах. В результате спецоперации четверо сотрудников KVR и один посредник, через которого передавались деньги, оказались под арестом. Прокуратура подтвердила этот факт.

Следствие полагает, что семеро обвиняемых сговорились в 2022 году и разработали преступный план. Их целью было "посредством согласованных действий и в обмен на выгоду предоставлять иностранцам возможность незаконного пребывания в Германии".

Обвиняемый А., владелец фирмы, занимающейся вопросами въезда и иммиграции в Германию, должен был находить и привлекать иностранцев, заинтересованных в поддельных документах.

Шесть сотрудников KVR — одна из них, по данным прокуратуры, уже не работает в ведомстве — соглашались выдавать фиктивные справки (временные удостоверения личности) и виды на жительство беженцам в обмен на "вознаграждения".

В вопросе вознаграждений речь шла не только о деньгах, но и о билетах на мероприятия, доступе на вечеринки, поездках, услугах лимузина и дорогих сумках. Целью преступной схемы названо создание "стабильного источника дохода".

По делу рассматриваются 32 случая. Первая предполагаемая сделка состоялась 13 мая 2022 года — тогда гражданка Македонии получила фиктивное удостоверение. Однако мюнхенские власти не имели полномочий его выдавать, так как женщина не проживала в этом городе. По данным следствия, за этот документ обвиняемый А. передал сотруднику KVR минимум 150 евро наличными.

Следствие продолжает выявлять случаи незаконного оформления документов вплоть до января 2024 года. В основном речь идёт о выдаче поддельных видов на жительство и регистрационных справок гражданам Косово, Албании и Македонии. Во многих эпизодах фигурирует сумма 150 евро, которые "посредник" передавал подозреваемым — трём мужчинам и трём женщинам из KVR.

Посредник подозревается в даче взяток, организованном незаконном ввозе иностранцев в Германию и подделке документов. В отношении шестерых сотрудников KVR ведётся расследование по подозрению в получении взяток, а также, в ряде случаев, в пособничестве незаконному ввозу иностранцев и подделке документов. Четверо из них находятся под арестом.