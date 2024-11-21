Мигрантам запретили работать в торговле и такси в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области подписал постановление "Об установлении запрета на 2025 год на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов", передаёт BaigeNews.kz.

В соответствии с документом, мигрантам запретят работать в розничной торговле напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах; осуществлять деятельность в сфере легкового такси и аренды легковых автомобилей с водителем, а также в сфере дошкольного образования.

До 1 марта 2025 года хозяйствующим субъектам необходимо привести численность используемых иностранных работников в соответствие с требованиями постановления и трудовым законодательством РФ.