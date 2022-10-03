Мигранта из России ограбили в центре Актау

Фото: BaigeNews.kz

Мигранта из России ограбили в центре Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Указывается, что об инциденте в доме №39 в 11-м микрорайоне стало известно из соцсетей. Детали не сообщаются.

В полиции подтвердили данный факт. По их данным, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.