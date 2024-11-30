Мифы и реальность: что стоит за подростковой преступностью в Казахстане

Как резонансное убийство в Талгаре заставило общество задуматься о скрытом от глаз явлении – организованной преступности, в которую вовлекают и подростков? Почему эксперты, включая независимых, не согласны с мнением, что нынешняя криминогенная обстановка позволяет прямо говорить, что страна скатывается назад, чуть ли не в лихие 90-ые?

Как феномен "успешного успеха" и банальное желание подростков не отставать в финансовом плане от своих сверстников толкает их на сомнительные и даже преступные действия? Почему все разговоры о превентивной борьбе с детской и подростковой преступностью сводятся к одной простой истине – семейному воспитанию и ключевой роли, а значит и ответственности в этом родителей?

Почему школа считается не менее важным фактором, чем семья, по части правильного воспитания детей и чего именно ждёт от школы полиция?

Ответы на эти и многие другие вопрос попытался узнать BaigeNews.kz в свежем выпуске программы "Даю слово".