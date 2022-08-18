МИД России отметил растущее число фейков о российско-казахстанских отношениях

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В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили о создании фейковых новостей касательно отношений страны с Казахстаном, передаёт BaigeNews.kz.

"Обратили внимание на резкое увеличение в соцсетях и СМИ фейков, касающихся российско-казахстанского взаимодействия. Не исключаю, что за их созданием могут стоять желающие вбить клин в отношения России и Казахстана, создать дополнительный фактор напряженности между добрыми соседями, а также внутри многонационального общества Казахстана", — сообщил на брифинге представитель МИД РФ Иван Нечаев.

На днях полиция Казахстана опубликовала обращение жительницы Алматы по имени Ирина, чьи сыновья стали жертвами издевательств со стороны других мальчиков. В Сети стали публиковать информацию о том, что её дети подверглись сексуальному насилию со стороны подростков казахской национальности. Однако женщина опровергла эти публикации, сообщив, что среди участников инцидента были дети и европейской национальности. Ирина отметила, что инциденту пытаются придать межнациональный окрас.