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  • МИД России отметил растущее число фейков о российско-казахстанских отношениях
e-cis.info 18 Августа, 21:05
862
Фото: e-cis.info

МИД России отметил растущее число фейков о российско-казахстанских отношениях

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили о создании фейковых новостей касательно отношений страны с Казахстаном, передаёт BaigeNews.kz

"Обратили внимание на резкое увеличение в соцсетях и СМИ фейков, касающихся российско-казахстанского взаимодействия. Не исключаю, что за их созданием могут стоять желающие вбить клин в отношения России и Казахстана, создать дополнительный фактор напряженности между добрыми соседями, а также внутри многонационального общества Казахстана", — сообщил на брифинге представитель МИД РФ Иван Нечаев.

На днях полиция Казахстана опубликовала обращение жительницы Алматы по имени Ирина, чьи сыновья стали жертвами издевательств со стороны других мальчиков. В Сети стали публиковать информацию о том, что её дети подверглись сексуальному насилию со стороны подростков казахской национальности. Однако женщина опровергла эти публикации, сообщив, что среди участников инцидента были дети и европейской национальности. Ирина отметила, что инциденту пытаются придать межнациональный окрас.

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#фейк #МИД #дипломатия
18 Августа, 21:05
862
Журналист

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