МИД РК сделал заявление в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан по ситуации на Ближнем Востоке зачитал официальный представитель ведомства Айбек Смадияров на специальном брифинге для СМИ, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил Смадияров, МИД Казахстана выражает глубокую обеспокоенность усиливающейся эскалацией напряжённости в Ближневосточном регионе.

"Мы призываем все вовлечённые стороны к сдержанности и отказу от использования силовых методов во избежание жертв среди мирного населения и дальнейшего ухудшения обстановки в регионе, которая может спровоцировать полномасштабную войну. В этой связи отмечаем важность принятия скорейших мер для разрешения разногласий исключительно дипломатическим путём в рамках принципов устава ООН и международного права. Казахстан подтверждает свою неизменную поддержку инициатив международного сообщества, направленных на стабилизацию ситуации и обеспечение региональной безопасности", - говорится в заявлении.

Напомним, Иран вечером 1 октября подверг Израиль второй за полгода массированной атаке, выпустив более 180 баллистических ракет. Согласно последним данным, погиб один человек в районе города Иерихон на Западном берегу реки Иордан, ещё двое получили лёгкие осколочные ранения в Тель-Авиве.

Ранее Ливанское министерство здравоохранения сообщило, что в результате ударов израильской армии по территории Ливана за последние сутки погибли не менее 95 человек, ранения получили более 170 человек. В результате авиаударов разрушено несколько зданий.