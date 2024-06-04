МИД РК сделал заявление относительно инициативы по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Казахстан решительно поддерживает усилия мирового сообщества, направленные на стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом говорится в комментарии МИД РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

“Приветствуем мирную инициативу Белого дома, основные положения которой предусматривают прекращение огня между Израилем и ХАМАС, освобождение заложников, обеспечение гуманитарной помощи, а также последующее восстановление сектора Газа при поддержке международного сообщества. Выражаем надежду, что предложенные меры, в случае их реализации, позволят прекратить кровопролитие и жертвы среди мирного населения, а также создать предпосылки для достижения мира в регионе”, - говорится в сообщении.

Также в МИД подтвердили неизменную позицию Казахстана, что единственным решением многолетнего конфликта является создание Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме на основе формулы "два государства для двух народов".