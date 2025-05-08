Министерство иностранных дел Казахстана прокомментировало сообщения о депортации казахстанских студентов из США, отметив, что официальных обращений по этому вопросу не поступало, передаёт BaigeNews.kz.

По словам первого заместителя министра иностранных дел РК, Акама Рахметуллина, информация о депортации казахстанцев из США является устаревшей. Он подчеркнул, что посольство Казахстана в Вашингтоне не получало официальных уведомлений о подобных случаях:

"Мы поддерживаем связь с нашим посольством в Вашингтоне, но оттуда подобной информации не поступало. Всё, что нам известно — мы узнаём из открытых источников, так же, как и вы, — из СМИ. Насколько нам известно, действительно были случаи аннулирования виз и попыток депортации, особенно в отношении студентов, участвующих в пропалестинских акциях и тому подобном".

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что в связи с новой миграционной политикой США, направленной на усиление контроля за границей и сокращение нелегальной иммиграции, некоторые казахстанские студенты могли столкнуться с аннулированием виз и возможной депортацией. Однако, по данным МИД РК, эти сообщения не соответствуют действительности.

Министерство иностранных дел призывает казахстанских граждан, находящихся в США, соблюдать законодательство страны пребывания и при возникновении вопросов обращаться в консульские учреждения для получения актуальной информации и необходимой помощи.

Ранее группу казахстанцев депортировали из США.