МИД РК прокомментировал скандальное заявление российского секс-инструктора о казашках

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В министерстве иностранных дел сообщили, что изучат заявление россиянина о тренинге по соблазнению казашек, передает BaigeNews.kz.

"Мы внимательно изучим это заявление и примем соответствующие меры. В таких случаях принимаются меры от запрета данному человеку на въезд в Казахстан до тех или иных мер официальных госорганов страны, гражданином которой он является. Я так понимаю, что это частный гражданин, который делает безответственные заявления. Поэтому этот материал будет нами изучен, соответствующие выводы будут сделаны", — ответил заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко.

В ведомстве отметили, что Казахстан реагирует только на официальные заявления других государств.

"Мы отслеживаем комментарии официальных лиц Российской Федерации, конечно, отслеживаем и комментарии отдельных граждан РФ. Как государство, мы реагируем на официальные заявления других государств. Например, в РФ проживает 140 миллионов человек — если каждый будет говорить, а мы будем на каждый комментарий реагировать, насколько это будет оправдано? Есть официальная позиция РФ, есть официальная позиция других государств. И мы работаем с официальными позициями других государств", — прокомментировал вице-министр.

Напомним, ранее российскому блогеру Александру Кириллову, более известному как Алекс Лесли, запретили въезд в Казахстан. Причиной такого запрета стало заявление блогера о том, что он запускает в южной столице тренинг "Кто найдет самую горячую казашку". Александр Кириллов называет себя секс-инструктором и прославился, благодаря своим скандальным выходкам, книге и тренингам по соблазнению женщин.