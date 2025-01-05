Стало известно, что Министерством иностранных дел Республики Казахстан начата работа по разработке проекта постановления Правительства РК "Об утверждении Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Королевства Марокко об освобождении от визовых требований владельцев национальных/общегражданских паспортов", передаёт BaigeNews.kz.

Указанный проект постановления размещен на портале "Открытые НПА".

Граждане Казахстана и Марокко могут въезжать, выезжать и временно находиться на территории друг друга до 30 дней без виз.

Для более длительного пребывания, работы или учебы потребуется виза.

Напомним, также известно, что казахстанцы смогут находиться в Таиланде без визы до 60 дней.