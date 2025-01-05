МИД РК начал разработку постановления о введении безвизового режима с Марокко
Проект документа размещен на портале "Открытые НПА".
Сегодня, 14:56
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Сегодня, 14:56Сегодня, 14:56
144Фото: pro.rbc.ru
Стало известно, что Министерством иностранных дел Республики Казахстан начата работа по разработке проекта постановления Правительства РК "Об утверждении Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Королевства Марокко об освобождении от визовых требований владельцев национальных/общегражданских паспортов", передаёт BaigeNews.kz.
Указанный проект постановления размещен на портале "Открытые НПА".
Граждане Казахстана и Марокко могут въезжать, выезжать и временно находиться на территории друг друга до 30 дней без виз.
Для более длительного пребывания, работы или учебы потребуется виза.
Напомним, также известно, что казахстанцы смогут находиться в Таиланде без визы до 60 дней.