МИД РК: Более 30 тысяч казахстанцев находятся в Южной Корее
Ранее в стране было объявлено, а затем отменено военное положение.
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Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев в кулуарах мажилиса прокомментировал ситуацию с нашими соотечественниками в Южной Корее, передает BaigeNews.kz.
У сотрудника МИД спросили, советует ли ведомство казахстанцам покинуть Южную Корею.
"Таких советов наше посольство в Южной Корее не давало. Процесс регулируется самостоятельно гражданами Казахстана. Каждый гражданин сам принимает решение, покинуть или не покинуть ту или иную страну. Брать всю группу наших граждан, находящихся в Южной Корее, и говорить о том, что всем мы рекомендуем покинуть ее территорию, такого, конечно, не будет", - сказал Бакаев.
Он отметил, что в Южной Корее находится более 30 тысяч казахстанцев. Одна из причин такого большого количества - это безвизовый режим,
Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения в стране.
Спустя шесть часов военное положение было отменено.
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