МИД рекомендует казахстанцам не посещать Израиль и Ливан

В министерстве иностранных дел рекомендовали казахстанцам не посещать Израиль и Ливан до стабилизации обстановки на Ближнем Востоке, передаёт BaigeNews.kz.

Граждан Казахстана, находящихся в этих странах, просят не покидать дома без крайней необходимости, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, следить за последними новостями, а также оставаться на связи с министерством иностранных дел и посольствами Казахстана в Израиле и Ливане.

Для получения дополнительной и оперативной информации открыты линии экстренной связи для граждан РК, находящихся на территории вышеуказанных стран, и их родственников в Казахстане.

Контакты МИД РК:

+7 7172 720111 (дежурный дипломат)

+7 705 4433332 (мобильный, WhatsApp)

Контакты посольства РК в Израиле:

+972 (3) 503 78 85 (дежурный)

+972 53 635 19 83 (мобильный, WhatsApp)

Контакты посольства РК в Ливане:

+ 961 04 713 447 (дежурный)

+ 961 70 069 977 (мобильный, WhatsApp)

+ 961 71 116 004 (мобильный, WhatsApp)