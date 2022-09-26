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gov.kz Сегодня, 11:05
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Фото: gov.kz

МИД озвучил позицию Казахстана по референдумам в ДНР и ЛНР

В Министерстве иностранных дел Казахстана озвучили позицию Казахстана касаемо референдумов, которые собираются провести в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, передает BaigeNews.kz. Официальный представитель МИД сообщил, что Казахстан продолжает придерживаться принципа территориальной целостности государств.

"Что касается проведения самопровозглашенными государствами ЛНР и ДНР, и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования. Наш президент неоднократно, в том числе в своём недавнем выступлении с трибуны ООН, чётко заявлял о важности неуклонного соблюдения принципа международного права, в основе которого лежит Устав этой всемирной универсальной организации. В Уставе говорится об ответственности государств-членов ООН за поддержание мира и соблюдение территориальной целостности государств", - заявили в министерстве. 

В МИД подчеркнули, что Казахстан готов оказать посильное содействие налаживанию политического диалога. При этом важнейшей задачей наша страна считает сохранение стабильности, как на региональном, так и на глобальном уровне, отметили в ведомстве.

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#Украина #референдум #Россия
Журналист
Сегодня, 11:05
565
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