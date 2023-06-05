МИД не подтвердил информацию о приговоре казахстанцу, вступившему в ЧВК "Вагнер"

Фото: BaigeNews.kz

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров не подтвердил информацию о приговоре казахстанскому гражданину, вступившему в частную военную компанию "Вагнер", передаёт BaigeNews.kz.

Смадияров заявил, что ни украинские, ни российские власти не подтвердили эту информацию.

"Это была всего лишь публикация в каком-то издании. Информация ещё проверяется, наш ли он вообще гражданин, есть ли он на самом деле. Прошу внимательно отнестись к такой чувствительной информации. Потому что когда начинают информационную кампанию, мол, казахстанцы воюют там, их посадили там, дважды, трижды - нужно перепроверить такую информацию. Ни украинские, ни российские власти ещё не подтвердили эту информацию. Мы ещё не получали ничего", - сказал он.

Напомним, СМИ распространили документ из украинского суда, в котором утверждалось, что 23-летнего Шынгыса Сейпиева из Северо-Казахстанской области приговорили к девяти годам лишения свободы.

Ранее в СМИ появилась информация о похищении еще одного 23-летнего казахстанца, Маргулана Б., студента Томского государственного университета. Сообщалось, что в России его принудили вступить в ЧВК "Вагнер". МИД РК прокомментировал эту ситуацию и указал, что, по имеющимся данным, молодой человек добровольно заключил контракт с ЧВК "Вагнер". Айбек Смадияров подчеркнул, что по возвращении на родину студенту может грозить уголовная ответственность.