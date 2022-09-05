МИД Казахстана выступил с заявлением по поводу взрыва у посольства России в Кабуле

Министерство иностранных дел РК осудило террористический акт, произошедший 5 сентября у здания посольства Российской Федерации в Кабуле и унесший жизни российских дипломатов, передаёт BaigeNews.kz.

"Считаем необходимым с афганской стороны провести тщательное расследование инцидента и строго наказать виновных в соответствии с законом, а также предпринять необходимые меры для обеспечения защиты аккредитованного в Афганистане дипломатического корпуса и иностранных граждан. Казахстанская сторона поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом и считает неприемлемым любое проявление насилия в отношении дипломатических представительств и их сотрудников", - говорится в сообщении пресс-службы МИД РК.

Казахстанские дипломаты выразили министерству иностранных дел Российской Федерации, родным и близким погибших глубокие соболезнования.

Ранее сообщалось о том, что взрыв произошёл возле очереди на получение виз, когда сотрудник посольства вышел на улицу.