МИД Казахстана и США договорились о регулярных контактах после переговоров с Украиной
Министр иностранных дел Казахстана и госсекретарь США провели телефонный разговор по вопросам международной безопасности.
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Заместитель Премьер-министра — Министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Марко Рубио, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе беседы стороны обсудили текущие вопросы и перспективы развития расширенного стратегического партнёрства между двумя странами, уделив особое внимание укреплению политического диалога и расширению экономических связей.
Особое внимание было уделено обмену мнениями по ключевым международным вопросам, включая глобальную безопасность и региональную стабильность.
В ходе разговора обсуждены актуальные мировые проблемы, а также соглашены шаги для поддержания высокой динамики двустороннего сотрудничества.
Этот разговор состоялся на фоне завершения переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии 11 марта.
В ходе многочасовых закрытых переговоров стороны обсудили важные вопросы, включая перемирие в небе и на море, а также соглашения по полезным ископаемым.
Также в ходе встреч с госсекретарем США Марко Рубио украинская делегация обсуждала возможные пути разрешения текущей ситуации, с акцентом на улучшение безопасности и стабильности в регионе.
Обе стороны подчеркнули важность поддержания регулярных контактов для обеспечения высокодинамичного взаимодействия на международной арене, что станет залогом дальнейшего прогресса в укреплении двустороннего партнёрства между Казахстаном и США.
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