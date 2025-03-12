Заместитель Премьер-министра — Министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Марко Рубио, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе беседы стороны обсудили текущие вопросы и перспективы развития расширенного стратегического партнёрства между двумя странами, уделив особое внимание укреплению политического диалога и расширению экономических связей.

Особое внимание было уделено обмену мнениями по ключевым международным вопросам, включая глобальную безопасность и региональную стабильность.

В ходе разговора обсуждены актуальные мировые проблемы, а также соглашены шаги для поддержания высокой динамики двустороннего сотрудничества.

Этот разговор состоялся на фоне завершения переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии 11 марта.

В ходе многочасовых закрытых переговоров стороны обсудили важные вопросы, включая перемирие в небе и на море, а также соглашения по полезным ископаемым.

Также в ходе встреч с госсекретарем США Марко Рубио украинская делегация обсуждала возможные пути разрешения текущей ситуации, с акцентом на улучшение безопасности и стабильности в регионе.

Обе стороны подчеркнули важность поддержания регулярных контактов для обеспечения высокодинамичного взаимодействия на международной арене, что станет залогом дальнейшего прогресса в укреплении двустороннего партнёрства между Казахстаном и США.