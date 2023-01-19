Microsoft уволит 10 тысяч сотрудников

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Microsoft стала последней в ряду сразу нескольких технологических компаний, которые за последнее время приняли решение о массовых сокращениях. Американский компьютерный гигант уволит 10 тысяч своих сотрудников, или до пяти процентов персонала по всему миру. Ожидается, что компании придётся потратить на реорганизацию и выплату компенсаций уволенным до 1,2 миллиарда долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Как отметил генеральный директор корпорации Сатья Наделла, во время пандемии ковида клиенты охотно тратили деньги на продукцию компании, но теперь они проявляют куда большую сдержанность. При этом Наделла выразил надежду, что несмотря на экономический спад, который уже переживают или ожидают многие страны, новые прорывы в области искусственного интеллекта принесут с собой и новую волну компьютеризации.