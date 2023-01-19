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Лента новостей

getty images Сегодня, 08:45
142
Сегодня, 08:45
142
Фото: getty images

Microsoft уволит 10 тысяч сотрудников

Microsoft стала последней в ряду сразу нескольких технологических компаний, которые за последнее время приняли решение о массовых сокращениях. Американский компьютерный гигант уволит 10 тысяч своих сотрудников, или до пяти процентов персонала по всему миру. Ожидается, что компании придётся потратить на реорганизацию и выплату компенсаций уволенным до 1,2 миллиарда долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Как отметил генеральный директор корпорации Сатья Наделла, во время пандемии ковида клиенты охотно тратили деньги на продукцию компании, но теперь они проявляют куда большую сдержанность. При этом Наделла выразил надежду, что несмотря на экономический спад, который уже переживают или ожидают многие страны, новые прорывы в области искусственного интеллекта принесут с собой и новую волну компьютеризации.

Microsoft уже сейчас рассматривает возможность многомиллиардных инвестиций в AI-компанию OpenAI, создавшую самый передовой на сегодняшний день чат-бот ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer).

Бизнес компании во время пандемии процветал, подогреваемый ростом числа людей, вынужденных работать из дома. В период с июня 2021 по июнь 2022 года персонал компании вырос примерно на 40 тысяч и достиг 221 тысячи сотрудников на полной ставке, включая 99 тысяч за пределами США.

Но по мере замедления роста прибылей к концу прошлого года появилась и необходимость в сокращениях. Ожидается, что сокращение рабочих мест на 10 тысяч будет завершено к к концу третьего квартала 2023 года.

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#увольнение #США #Microsoft
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:45
142
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