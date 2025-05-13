В компания Microsoft заявили о сокращении 3% сотрудников на всех уровнях, в разных командах и регионах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNBC.

"Мы продолжаем проводить организационные изменения, необходимые для того, чтобы наилучшим образом подготовить компанию к успеху на динамичном рынке", — говорится в заявлении представителя Microsoft.

Компания ранее отчиталась о результатах, превзошедших ожидания: чистая квартальная прибыль составила 25,8 миллиарда долларов.

По данным СМИ, у Microsoft 228 000 сотрудников по всему миру, а значит, под сокращение попадут тысячи работников.

Это, вероятно, станет крупнейшей волной увольнений с момента, когда в 2023 году компания сократила 10 000 позиций. В январе Microsoft уже объявляла о небольшом сокращении, связанном с производительностью сотрудников. Однако теперь увольнения не связаны с показателями работы, уточнил представитель компании.

Одной из целей является сокращение уровней менеджмента, отметил он.

В понедельник акции Microsoft завершили торги на отметке 449,26 доллара — это максимум с начала года. Предыдущий рекорд был зафиксирован в июле прошлого года — 467,56 доллара.