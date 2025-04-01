Еще до задержания на подростков, ворвавшихся в квартиру к пожилому мужчине и издевавшихся над ним, напали другие несовершеннолетние. По данному факту ведется расследование, передаёт BaigeNews.kz.

Вопиющий случай произошел в Темиртау. Группа подростков, зайдя в квартиру пожилого жителя, начала избивать его ногами по лицу и всячески унижать его честь и достоинство. Подростки выражались нецензурно, плевали в дедушку. Видео с места событий появилось в социальные сети. Тогда полицейские сообщили о задержании всех участников. Их поставили на учет и водворили в изолятор временного содержания. Уголовное дело было заведено по статье "Грабеж группой лиц по предварительному сговору".

Однако позже появились новые подробности. В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области сообщили, что в рамках расследования уголовного дела по факту нападения и ограбления 67-летнего жителя Темиртау установлено, что вскоре после совершения преступления двое подозреваемых подверглись нападению со стороны других несовершеннолетних.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение вреда здоровью". Все участники-несовершеннолетние задержаны, доставлены в полицию, а также поставлены на профилактический учет. Их законные представители будут привлечены к ответственности за ненадлежащее воспитание", - прокомментировали в ДП.

Стражи порядка отметили, что правовая оценка любым действиям дается исключительно в установленном законом порядке. Реагирование на противоправные поступки возможно только в рамках правового поля.

Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции Карагандинской области.