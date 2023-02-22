МФО будут штрафовать за недостоверную информацию о ставках по микрокредитам

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В Казахстане хотят ввести наказание для микрофинансовых организаций за распространение недостоверной информации о ставках по микрокредитам, передаёт BaigeNews.kz. Проект соответствующих изменений и дополнений в отдельной статье Кодекса об административных правонарушениях опубликован на портале "Открытые НПА".

Организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность (ООМФД), должны будут указывать реальные ставки вознаграждения при распространении информации о величинах вознаграждения по микрокредитам, в том числе в публикациях.

"Требование установлено в целях информирования потенциальных заемщиков о реальной стоимости микрокредита и позволит потребителям объективно анализировать условия предоставления займа до заключения договора и избежать проблемных ситуаций в будущем", - говорится в пояснении к поправкам.

Так, при превышении микрофинансовой организацией предельного размера годовой эффективной ставки вознаграждения при уступке долга предлагается ввести штраф в 50 МРП (172 500 тенге).

Более того, неуведомление либо несвоевременное уведомление уполномоченного органа о прохождении государственной регистрации (перерегистрации) в Госкорпорации "Правительство для граждан" в качестве микрофинансовой организации, кредитного товарищества, ломбарда, влечёт штраф для субъектов малого предпринимательства в размере двадцати, среднего – тридцати, а крупного предпринимательства – в размере сорока месячных расчётных показателей.

Отметим, что в начале 2023 года в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка предложили обязать МФО указывать размер годовой эффективной ставки вознаграждения в договорах и рекламе в едином стиле.