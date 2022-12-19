МФО "Атслаха 18" лишена лицензии

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Микрофинансовая организация в течение двенадцати месяцев допускала систематические нарушения, передает BaigeNews.kz.

В соответствии с приказом начальника Управления региональных представителей Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в городе Алматы от 15.12.2022 года № 105 Товарищество с ограниченной ответственностью "МФО "Атслаха 18" лишено лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности.

Основаниями для лишения лицензии в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности" явилось осуществление деятельности с систематическими (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушениями требований законов Республики Казахстан, а также нормативных правовых актов уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан

МФО в течение двенадцати последовательных календарных месяцев допускались нарушения, выразившиеся в представлении недостоверной отчетности, несоответствии содержания типовой формы договора о предоставлении микрокредита требованиям законодательства, отказе в предоставлении запрошенных финансовым регулятором информации и документов.

В соответствии с требованиями пункта 9 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности" МФО обязано в течение тридцати календарных дней со дня принятия Агентством решения о лишении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности провести процедуру перерегистрации путем исключения из своего наименования слов "микрофинансовая организация", производных от них слов или аббревиатуры, предполагающих, что указанное юридическое лицо осуществляют деятельность по предоставлению микрокредитов, либо принять решение о реорганизации или ликвидации.

Клиенты МФО, имеющие неисполненные обязательства по договорам о предоставлении микрокредита, несут ответственность за нарушение исполнения обязательства перед МФО в соответствии с условиями заключенных договоров о предоставлении микрокредита.