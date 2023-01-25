Межпарламентский форум государств Центральной Азии пройдёт в Туркестане

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В Туркестане состоится первый Межпарламентский форум государств Центральной Азии, в котором примет участие руководство парламентов стран региона, передаёт BaigeNews.kz.

10 февраля пройдёт заседание Межпарламентского форума, на котором планируют обсудить вопросы укрепления всестороннего стратегического сотрудничества стран Центральной Азии и роли парламентов в этом процессе, а также роли парламентариев в расширении культурно-гуманитарного сотрудничества на основе общего историко-культурного наследия.