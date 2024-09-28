Международный турнир памяти Дениса Тена пройдёт в Астане

С 3 по 5 октября 2024 года в Астане в спортивном комплексе "Барыс Арена" пройдет V Международный турнир по фигурному катанию "Denis Ten Memorial Challenge 2024", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Фонд Дениса Тен" в Instagram.

"В турнире примут участие около 120 спортсменов из 31 страны, среди которых Диас Жиренбаев (Казахстан), Даниэль Грассль (Италия), Анастасия Губанова ⁠(Грузия), Старр Эндрюс (США), Алекса Ракич (Канада), Йе Куан и Ханна Лим (Южная Корея) и многие другие", - сообщает Фонд.

Соревнования будут проводиться в двух категориях – взрослой и юниорской, в одиночном катании и танцах на льду.

Расписание соревнований будет опубликовано на официальной странице организатора @denistenfoundation

Вход для зрителей свободный: 3 и 4 октября с 11.00 до 20.00 час.

5 октября в 19:30 состоится церемония награждения и гала-шоу.