Международный турнир памяти Дениса Тена пройдёт в Астане
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С 3 по 5 октября 2024 года в Астане в спортивном комплексе "Барыс Арена" пройдет V Международный турнир по фигурному катанию "Denis Ten Memorial Challenge 2024", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Фонд Дениса Тен" в Instagram.
"В турнире примут участие около 120 спортсменов из 31 страны, среди которых Диас Жиренбаев (Казахстан), Даниэль Грассль (Италия), Анастасия Губанова (Грузия), Старр Эндрюс (США), Алекса Ракич (Канада), Йе Куан и Ханна Лим (Южная Корея) и многие другие", - сообщает Фонд.
Соревнования будут проводиться в двух категориях – взрослой и юниорской, в одиночном катании и танцах на льду.
Расписание соревнований будет опубликовано на официальной странице организатора @denistenfoundation
Вход для зрителей свободный: 3 и 4 октября с 11.00 до 20.00 час.
5 октября в 19:30 состоится церемония награждения и гала-шоу.
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