Международный театральный фестиваль BIKEN FEST-2024 стартовал в Жетiсу

Сегодня в области Жетысу, в Талдыкоргане, стартовал Международный театральный фестиваль "BIKEN FEST - 2024", посвященный памяти народной артистки, лауреата Государственной премии СССР и Казахстана, Заслуженного деятеля культуры Кыргызстана, выдающейся актрисы театра и кино Бикен Римовой, передаёт BaigeNews.kz.

В нем принимают участие театральные коллективы из Кыргызстана, Грузии, Турции. На торжественной церемонии открытия фестиваля гостей приветствовал аким области Жетiсу Бейбит Исабаев.

"Международный театральный фестиваль, посвященный памяти народной артистки Бикен Римовой, запомнившейся своим необыкновенным талантом, проводится во второй раз. Как говорится, искусство не имеет границ. Поэтому принять участие в этом мероприятии приехали известные театральные коллективы из стран ближнего и дальнего зарубежья. Фестиваль занимает особое место в культурной жизни не только края Жетiсу, но и всей страны в целом. Продолжайте радовать поклонников искусства своим творчеством. Желаю успешного проведения фестиваля", - сказал глава региона.

В течение четырех дней, с 7 по 10 октября, будут выступать коллективы Грузинского государственного драматического театра им. В. Гунии из г. Поти, Турецкого государственного театра Эрзурум, Иссык-Кульского областного музыкально-драматического театра им. К.Жантошева из Кыргызстана, а также Улытауского областного казахского музыкально-драматического театра им. С. Кожамкулова из Казахстана, Западно-Казахстанского областного казахского драматического театра им. Х. Бокеева, Жамбылского областного русского драматического театра, театра "Жас сахна" им. Б. Омарова, Талдыкорганского драматического театра им. Б. Римовой – всего 8 театров.

Спектакли будут проходить в Талдыкорганском драмтеатре им. Б.Римовой и в областной филармонии им.Д. Ракишева.

При этом свою работу будет вести коллегия критиков под председательством кандидата искусствоведения, профессора, народного артиста Казахстана, лауреата Государственной премии Тунгышбая Жаманкулова, которая даст профессиональную оценку каждой постановке. В ее составе есть как представители казахстанских театров, так и татарского и грузинского государственных театров.

Напомним, Международный театральный фестиваль, приуроченный к 100-летию Бикен Римовой, в прошлом году был проведен по инициативе акима области Жетiсу впервые. И в этом году проводится уже второй раз.