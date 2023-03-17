Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

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Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в депортации украинских детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-би-си".

"Сегодня, 17 марта 2023 года, Вторая палата досудебного разбирательства Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух персон в контексте ситуации в Украине: Владимира Владимировича Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой", - говорится в пресс-релизе МУС.

МУС поясняет, что Путин и Львова-Белова подозреваются в незаконной депортации украинских детей. О том, что вывоз украинских детей на территорию России может считаться военным преступлением, накануне заявила следственная комиссия ООН.



Как отмечается в пресс-релизе, Путин "предположительно несёт ответственность за военное преступление в форме незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Россию".

Судьи МУС добавляют, что у них есть достаточные основания считать, что Путин лично несёт ответственность за эти преступления и как непосредственно причастный к ним, и как руководящее лицо, чьи подчинённые с его попустительства или при его одобрении совершали эти преступления.

Уполномоченную по правам ребёнка Марию Львову-Белову МУС подозревает в том же преступлении согласно тем же статьям Римского статута, что и Путина.



В ответ на заявление МУС представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ не признаёт Международный уголовный суд и не подписывала его основополагащий документ, Римский статут. Такое же мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия, как и целый ряд государств ,не признаёт юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными", - заявил он.