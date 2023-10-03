Международный совет аэропортов дал рекомендации для развития авиации в Казахстане

На базе Авиационной администрации Казахстана (ААК) состоялась встреча представителей ACI EUROPE и Комитета гражданской авиации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан.

Генеральный директор Международного совета аэропортов (ACI) Оливьер Янкович отметил, что Казахстан - быстроразвивающийся авиационный рынок. Это объясняется размерами и географией страны, а также растущей склонностью населения к авиаперелетам. Но в качестве туристического направления он пока ещё не очень популярен. Поэтому в ближайшие 20 лет спрос на авиаперевозки будет продолжать динамично расти.

Янкович подчеркнул, что для полного раскрытия и реализации потенциала страны в сфере авиации необходимы модернизация и дальнейшее развитие аэропортов.

"Конечно, речь идёт о физической модернизации аэропортов по всей стране путём долгосрочного планирования, развития и соответствующего финансирования". Крайне важно, что для этого необходимо предоставить казахстанским аэропортам возможность возмещать затраты на предоставление своих услуг за счет пользователей", - сказал он.

На встрече обсуждались также условия торговли и развитие рынка аэропортов/авиации в Европе, вопросы регулирования аэропортов в Казахстане (сборы с пользователей и неаэронавигационные доходы), долгосрочная глобальная устремленная цель и экологически устойчивое авиационное топлив (LTAG & SAF), а также сотрудничество между ЕС и Казахстаном.

Отмечается, что Международный совет аэропортов (ACI) — это организация, которая представляет коллективные интересы аэропортов по всему миру для продвижения передового опыта в авиационной отрасли.