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Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене"
Крупный скандал разгорается вокруг футбольного поля на стадионе "Астана Арене". Современный искусственный газон появился в столице в 2020 году силами итальянских инвесторов. ФИФА ежегодно присуждает покрытию сертификат высшего качества. Однако столичные чиновники международной федерации футбола не доверяют. Они нашли недочёты в проделанной работе и уже три года отказываются платить за услуги в полном объёме. Судебные тяжбы в самом разгаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Искусственный газон последнего поколения укладывала итальянская компания Limonta Sport. Она на рынке уже полвека. На таких полях играют титаны мирового футбола. Три года назад современные технологии дошли и до нашей страны. Это позволило Казахстану принимать матчи на самом высоком уровне.
"В ФИФА установили, что поле соответствует всем международным стандартам. Соответствующие сертификаты "Астана Арена" успешно получает третий год подряд", - сказал поставщик, директор ТОО LCW Kazakhstan Стефано Вольпи.
Именно он привёз в Казахстан современное покрытие, занимался его установкой и обустройством. У Стефано своя компания в Италии, он открыл в нашей стране филиал и трудоустроил местных специалистов.
Вольпи уверен, он поставил в "Астана Арену" газон наивысшего качества. Столичное управление активов и госдоходов это мнение не разделяет. УЕФА для них тоже не авторитет. У них свои стандарты. И поле, которое вот уже три года активно эксплуатируют на столичной арене, ему якобы не соответствует.
"Покрытие футбольного поля не соответствует технической спецификации в части высоты искусственного ворса, который составляет 40 миллиметров вместо положенных 60 миллиметров. Кроме того, не выполнено устройство фундамента для скамьи запасных в количестве 11 единиц", - сообщила замглавы Управления активов и госзакупок Астаны Аягоз Амрина.
Цена вопроса – 336 миллионов тенге. Итальянский поставщик уверяет, что недополучил 193 миллиона. Он подал иск на городские власти, но проиграл. Сдаваться он, однако, не намерен.
"Он требует оплатить работы, которые получил и результатами которых уже третий год пользуется заказчик, или он вынужден снять поле. Потому что если они не оплачивают, значит, поле не их. Значит, верните его. Всю ту политику, которую ведет президент страны об инвестиционной привлекательности и так далее, это всё перечеркивает. То есть, конкретное дело может сюда стольких предпринимателей не завести. Он же в Италии тоже шум поднимает", - прокомментировал ситуацию адвокат Вольпи Дмитрий Куряченко.
Стефано Вольпи рассказал, что вёл переговоры о том, чтобы обеспечить таким же первоклассным покрытием ещё два казахстанских поля – Центральный стадион имени Мунайтпасова в Астане и стадион "Акжайык" в Уральске.
"Помимо ворса, система газона включает несколько других слоёв. Поэтому мне жаль, что со стороны заказчиков происходят такие манипуляции понятиями о высоте ворса. Я человек, который верит в справедливость. Поэтому если вышестоящий суд в Казахстане более справедлив, то он однозначно займет нашу позицию", - сказал поставщик.
Ситуация осложняется тем, что уже в марте начнётся квалификационный раунд чемпионата Европы, и сборная Казахстана должна принять на своём поле команды из Словении и Дании. Если итальянская компания всё-таки снимет поле с эксплуатации, футболистам "Астаны" и сборной Казахстана придётся искать другую площадку для проведения ивентов международного класса.
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