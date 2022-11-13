Международный музыкальный фестиваль "Жібек жолы" стартовал в Астане

Фото: Астана Опера

В театре "Астана Опера" состоялось грандиозное открытие международного фестиваля "Жібек жолы". Красная дорожка со знаменитыми гостями, яркая шоу-программа и опера "Биржан – Сара" Мукана Тулебаева положили начало трёхнедельному фестивалю, на котором соберутся артисты из Италии, Германии, Чехии, Украины, Армении, России, Беларуси и других стран, передаёт BaigeNews.kz.

"Большой фестиваль оперы и балета станет не просто событием в культурной жизни нашей страны, это настоящий праздник для всех ценителей высокого искусства. Мы серьёзно готовились, продумывали программу, решили, что нужно исполнить музыку как узнаваемую, искрящуюся, так и гранд-полотна, чтобы отразить истинный дух театра. Старались также показать преемственность поколений, поэтому в спектаклях задействованы и мастера сцены, и молодые солисты", — подчеркнул директор "Астана Опера", заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров.

Фестиваль начался с оперы "Биржан — Сара" Мукана Тулебаева. Партию Биржана был приглашен исполнить солист Мариинского театра, заслуженный артист России, народный артист Татарстана Ахмед Агади.

Символично, что именно этой оперой "Астана Опера" открывал первый театральный сезон в 2013 году. Правда, 10 лет назад на сцене шла постановка лауреата Государственной премии РК, народного артиста России Юрия Александрова, но в главной партии также блистал непревзойдённый тенор, лучший исполнитель партии Биржана Ахмед Агади. В этот раз певцу предстояло раскрыть этот образ уже в новой редакции оперы заслуженного деятеля Казахстана Асхата Маемирова и режиссёра-консультанта — лауреата Государственной премии Республики Татарстан Михаила Панджавидзе.

"Это один из моих любимых образов. Я за 10 лет даже соскучился, ждал, когда же я его спою. Потому что это очень глубокий образ. Биржан — очень смелый человек, говорит о справедливости, которой нам не хватает. Обычно такие талантливые люди не боятся ничего. И к сожалению, за правду и честность он и погибает ", — рассказал Ахмед Агади о своей роли.

Партию Сары в опере исполнила Народный артист Казахстана Айгуль Ниязова.

"Для меня Сара — революционер. Потому что она на самом деле большая, талантливая, свободолюбивая личность. На тот момент это был взрыв, расцвет творчества Сары и на тот момент Биржана. Это две большие глыбы, которые встречаются и к большому счастью, полюбят друг друга. Это рождение новой планеты, обновление казахских устоев", — отметила она.

В этом спектакле постановщики предложили новое прочтение казахской классики, ломающее стереотипы сценографии и восприятия характеров отдельных персонажей. За дирижёрским пультом — автор музыкальной редакции заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин.

Фестиваль будет проходить при содействии Министерства культуры и спорта РК до 6 декабря, вниманию зрителей представят "музыкальный караван" из оперных и балетных спектаклей с участием звезд со всего мира.