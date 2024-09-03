Международный марафон "Ұлы Дала жорығы" стартовал в СКО

В селе Лобаново стартовал международный марафон "Ұлы Дала жорығы", проводимый перед началом V Всемирных игр кочевников, передаёт BaigeNews.kz.

Марафон предполагает скачки по степи, которые начнутся с поселения Ботай в Северном Казахстане и закончатся в Астане. В этом уникальном событии принимают участие 10 иностранных и 9 казахстанских команд, которые должны преодолеть дистанцию в 500 километров.

"Мероприятие представляет собой уникальную возможность продемонстрировать зарубежным участникам современную модель кочевой цивилизации и продвигать казахскую культуру. Основная цель марафона-байге "Ұлы Дала жорығы" — возрождение забытых пород лошадей. В соревнованиях участвуют карачаевские, кабардинские, арабские, татарские, башкирские, новокиргизские породы", - сообщили в Минкультуры и информации РК.

Одним из ключевых мероприятий марафона стала передвижная выставка "Ботай-культура Великой Степи". Участники и гости марафона познакомились с культурой Ботай, которая представлена ценными историческими экспонатами эпохи энеолита. Выставка не случайно заняла важное место в программе мероприятия, ведь 44 года назад археологи сделали сенсационное открытие на территории Северного Казахстана: здесь были найдены свидетельства того, что именно на этой земле впервые одомашнили дикую лошадь.