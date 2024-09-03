Международный марафон "Ұлы Дала жорығы" стартовал в СКО
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В селе Лобаново стартовал международный марафон "Ұлы Дала жорығы", проводимый перед началом V Всемирных игр кочевников, передаёт BaigeNews.kz.
Марафон предполагает скачки по степи, которые начнутся с поселения Ботай в Северном Казахстане и закончатся в Астане. В этом уникальном событии принимают участие 10 иностранных и 9 казахстанских команд, которые должны преодолеть дистанцию в 500 километров.
"Мероприятие представляет собой уникальную возможность продемонстрировать зарубежным участникам современную модель кочевой цивилизации и продвигать казахскую культуру. Основная цель марафона-байге "Ұлы Дала жорығы" — возрождение забытых пород лошадей. В соревнованиях участвуют карачаевские, кабардинские, арабские, татарские, башкирские, новокиргизские породы", - сообщили в Минкультуры и информации РК.
Одним из ключевых мероприятий марафона стала передвижная выставка "Ботай-культура Великой Степи". Участники и гости марафона познакомились с культурой Ботай, которая представлена ценными историческими экспонатами эпохи энеолита. Выставка не случайно заняла важное место в программе мероприятия, ведь 44 года назад археологи сделали сенсационное открытие на территории Северного Казахстана: здесь были найдены свидетельства того, что именно на этой земле впервые одомашнили дикую лошадь.
Самое читаемое
- Предприниматель из ВКО не может доказать, что у него украли мараловодческое хозяйство
- Запах большого города: астанчане выступили против строительства КНС вблизи домов
- Трансляция выступления Президента с Посланием народу Казахстана начнётся в 11:00
- Выпускник Манчестерского университета стал замакима Усть-Каменогорска
- Задержан водитель, устроивший смертельное ДТП в Караганде