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primeminister.kz Сегодня, 19:08
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Сегодня, 19:08
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Фото: primeminister.kz

Международный форум волонтёров пройдёт в Астане

В Астане начали подготовку к мероприятию, которое объединит представителей волонтёрского сообщества со всего мира. Совещание по этому поводу провёл вице-премьер Алтай Кульгинов, передаёт BaigeNews.kz

Форум намечен на 20-21 июня. Это будет одно из крупнейших международных мероприятий для добровольцев и волонтёрских организаций. В нём планируется участие представителей более чем 30 стран, а также делегатов из регионов Казахстана. В общей сложности ожидается приезд порядка 400 человек.

Символом форума стал фрагмент ДНК, олицетворяющий "ген доброты". Он присущ всем людям, независимо от пола, возраста, национальности и других отличительных черт.

Ожидается, что в рамках форума будет обсуждаться большой круг тем, в том числе деятельность международных волонтёрских организаций, роль корпоративной ответственности в поддержке гражданских инициатив, волонтёрство в экологии, образовании, здравоохранении и в чрезвычайных ситуациях. 

"Чуть больше месяца осталось до важного международного мероприятия, которое должно пройти на высоком организационном уровне. Однако ряд вопросов ещё остаётся открытым. Необходимо активизировать работу, утвердив окончательный список выступающих и гостей форума, досконально продумать все мероприятия, решить другие оргвопросы", - отметил Алтай Кульгинов, обращаясь к представителям министерств и организаций, участвующих в подготовке. 

В завершение совещания заместитель премьер-министра дал ряд поручений, нацеленных на своевременную и всестороннюю подготовку к предстоящему Форуму волонтёров.

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Сегодня, 19:08
202
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