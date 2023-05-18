Международный форум волонтёров пройдёт в Астане

В Астане начали подготовку к мероприятию, которое объединит представителей волонтёрского сообщества со всего мира. Совещание по этому поводу провёл вице-премьер Алтай Кульгинов, передаёт BaigeNews.kz.

Форум намечен на 20-21 июня. Это будет одно из крупнейших международных мероприятий для добровольцев и волонтёрских организаций. В нём планируется участие представителей более чем 30 стран, а также делегатов из регионов Казахстана. В общей сложности ожидается приезд порядка 400 человек.

Символом форума стал фрагмент ДНК, олицетворяющий "ген доброты". Он присущ всем людям, независимо от пола, возраста, национальности и других отличительных черт.

Ожидается, что в рамках форума будет обсуждаться большой круг тем, в том числе деятельность международных волонтёрских организаций, роль корпоративной ответственности в поддержке гражданских инициатив, волонтёрство в экологии, образовании, здравоохранении и в чрезвычайных ситуациях.