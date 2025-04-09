Для проведения Международного форума Астана не будут потрачены средства из бюджета. Об этом в кулуарах мажилиса сообщил вице-премьер, министр нацэкономики Серик Жумангарин, передаёт BaigeNews.kz.

"Ежегодно из бюджета деньги выделялись на Астанинский международный форум, но в этом году мы аннулировали проект постановления. Форум полностью будет сделан за счёт средств спонсоров", - заявил Жумангарин.

Ранее он рассказал о принимаемых мерах в связи с инфляцией.

Также вице-премьер сообщил, что не считает нужным поднимать НДС постепенно.

Международный форум Астана (AIF) пройдёт 29-30 мая в столице Казахстана. Это крупнейшее мероприятие в Центральноазиатском регионе, которое является глобальной площадкой для диалога между высокопоставленными делегатами иностранных правительств, международных организаций, крупных компаний, деловых и научных кругов по ключевым и актуальным вопросам международной повестки: внешняя политика, экономика и финансы, безопасность, устойчивое развитие, энергетика и климат.