Международный форум Астана впервые проведут за счёт спонсоров
Ежегодно на это мероприятие выделяли деньги из бюджета.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Для проведения Международного форума Астана не будут потрачены средства из бюджета. Об этом в кулуарах мажилиса сообщил вице-премьер, министр нацэкономики Серик Жумангарин, передаёт BaigeNews.kz.
"Ежегодно из бюджета деньги выделялись на Астанинский международный форум, но в этом году мы аннулировали проект постановления. Форум полностью будет сделан за счёт средств спонсоров", - заявил Жумангарин.
Ранее он рассказал о принимаемых мерах в связи с инфляцией.
Также вице-премьер сообщил, что не считает нужным поднимать НДС постепенно.
Международный форум Астана (AIF) пройдёт 29-30 мая в столице Казахстана. Это крупнейшее мероприятие в Центральноазиатском регионе, которое является глобальной площадкой для диалога между высокопоставленными делегатами иностранных правительств, международных организаций, крупных компаний, деловых и научных кругов по ключевым и актуальным вопросам международной повестки: внешняя политика, экономика и финансы, безопасность, устойчивое развитие, энергетика и климат.
Самое читаемое
- В МИРЕ: Китай готовит ответ на пошлины, Япония ищет мир с Россией, Минюст РФ предлагает службу без гражданства
- "Франция могла бы вдохновиться казахстанской моделью" – посол дружбы АНК Молгожата Туар
- Тело подростка нашли у ЖК в Алматы
- Дженнифер Лопес едет в Астану: В правительстве рассказали о ее концерте
- Дерево насмерть придавило мужчину в Алматинской области