Международный фестиваль Alem Saz состоится в Астане

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Вход на мероприятие будет свободный.

Международный фестиваль Alem Saz пройдёт в Астане с 7 по 16 ноября, передаёт BaigeNews.kz.

"В год празднования 30-летия установления дипломатических отношений Казахстана с рядом иностранных государств, а также по случаю 100-летнего юбилея знаменитой казахской певицы Розы Баглановой, состоится международный фестиваль Alem Saz, на котором своё творчество представят представители семи государств – Беларусь, Германия, Индия, Испания, Италия, Россия и Турция", - сообщил на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

В рамках фестиваля состоятся концерты, ярмарки, мастер-классы артистов, кинопоказы и выставки. Мероприятие пройдёт в центральном концертном зале "Казахстан", вход свободный.

Фестиваль организован Министерством культуры и спорта Казахстана, государственной концертной организацией "Қазақконцерт" при поддержке Министерства иностранных дел Казахстана.