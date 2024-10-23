Международный день снежного барса: где и сколько этих хищников проживает в Казахстане

В акимате Алматинской области сообщили, что Международный день снежного барса – это день, когда мир обращает внимание на это уникальное и величественное животное. Снежный барс, также известный как ирбис, обитает на территории Государственного национального природного парка "Кольсайские озера". Этот представитель семейства кошачьих, обладающий невероятной грацией и красотой, является символом высокогорных экосистем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областной акимат.

Снежные барсы предпочитают обитать в труднодоступных высокогорьях, обычно на высоте от 3 000 до 4 500 метров. Важно отметить, что популяция этих редких животных охраняется в 12 государственных заповедниках, что подчёркивает усилия по их сохранению. В 2014 году в Кольсайских озерах была зафиксирована встреча с самкой снежного барса и её двумя детенышами, а также одним взрослым особью в лесничестве Карабулак. Эти наблюдения стали важной вехой на пути изучения популяции снежных барсов в регионе.

"В 2019 году усилия по исследованию и охране снежного барса получили новый импульс: сотрудники Института зоологии и инспекторы национального парка установили 40 видеоловушек, что позволило более детально изучить повадки этих загадочных животных. На сегодня на территории Кольсайских озер зарегистрировано 22 особи снежного барса, занесённого в Красную книгу Республики Казахстан", ― говорится в сообщении.

Работы по сохранению и изучению популяции снежного барса в Кольсайских озёрах продолжаются. Данные, полученные с помощью видеоловушек, помогают учёным лучше понять образ жизни снежных барсов, их местообитания и особенности размножения. Учитывая высокую угрозу исчезновения этого вида, защита и исследование снежного барса должны оставаться в центре внимания и в будущем.