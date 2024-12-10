Казахстан проводит планомерную работу по внедрению международных стандартов в области прав человека в национальное законодательство. Казахстан был и остается твёрдым приверженцем этих ценностей, являясь полноправным участником более 70-ти многосторонних договоров в этой сфере, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстан активно взаимодействует с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, участвует в Универсальном периодическом обзоре. В рамках сотрудничества с ОБСЕ проводятся инициативы, направленные на защиту свободы слова, прав национальных меньшинств и гендерного равенства. Хотя Казахстан не является членом Совета Европы, страна активно сотрудничает в рамках программ по защите прав человека, например, через участие в мероприятиях Венецианской комиссии. Активное взаимодействие осуществляется также в рамках Комиссии СНГ по правам человека. Республика признала компетенцию шести Комитетов ООН принимать и рассматривать индивидуальные сообщения граждан – Комитет по правам человека, Комитет против пыток, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет по правам инвалидов и Комитет по правам ребенка.

Наша страна – один из признанных региональных лидеров в реализации масштабных демократических и политических реформ, а также инициатив в области защиты прав человека. Эти реформы являются частью огромной политической трансформации по построению "Справедливого Казахстана", которые внесли значительный вклад в обеспечение и защиту прав человека.

В рамках проведения системной работы в данном направлении приняты и реализованы План первоочередных мер в области прав человека 2021 года и План дальнейших мер в области прав человека и верховенства закона 2022 года. В прошлом году, накануне 75-летия Всеобщей декларации прав человека, был принят Третий план мер в области прав человека и верховенства закона на ближайшие годы.

Остановимся на основных достижениях страны в сфере прав человека за последние годы. Глава государства постоянно уделяет внимание необходимости установления справедливости и порядка в обществе, в котором эффективное правосудие и защита прав граждан занимают особое место. Подписание нашей страной Факультативного протокола о правах детей и ратификация Факультативного протокола о правах инвалидов стали важными шагами по имплементации международных стандартов в области прав человека.

В 2023 году Совет по правам человека ООН принял первую казахстанскую резолюцию "Обеспечение качественного образования в интересах мира и толерантности для каждого ребенка". Резолюция получила широкую поддержку в виде соавторства более 100 государств, включая членов Европейского Союза, США, страны Латинской Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока. Придерживаясь принципа "слышащего государства" и в рамках работы по правам человека, реанимирован Конституционный Суд, куда теперь могут напрямую обращаться все граждане. Практически по всем делам Конституционный Суд активно ссылается на положения международно-правовых актов при исследовании рассматриваемого вопроса, для обоснования своих позиций и прямого использования положений действующих международно-правовых актов.

Учреждение Национального Курултая, в состав которого входят правозащитные организации, юристы, экономисты, независимые эксперты и государственные служащие, расширило участие общественности в управлении страной. Принятие закона "Об общественном контроле" в 2023 году создало правовые основы для мониторинга деятельности государственных органов и продвижения общественных инициатив. Создана основа для активного участия НПО в решении социальных проблем. Грантовое финансирование, предоставляемое через Центр поддержки гражданских инициатив, позволило реализовать сотни проектов на общую сумму 6,4 миллиарда тенге. Внедрение пропорционально-мажоритарной модели парламентских выборов в 2023 году позволило обеспечить участие самовыдвиженцев в выборах. Также в начале 2023 года принят закон, вводящий ответственность чиновников за необоснованное обогащение, что укрепляет антикоррупционную политику.

В законодательство введен уведомительный порядок проведения мирных собраний. Уведомительный порядок проведения мирных собраний предусмотрен для пикетов, митингов, собраний. В октябре 2023 года закреплено понятие "петиция". Регламентирован порядок подачи и рассмотрения петиции, и определено пороговое количество голосов.

Особое внимание уделяется цифровизации государственных услуг, что способствует улучшению взаимодействия граждан с правовыми структурами. Для противодействия торговле людьми принят новый Закон, который приведет национальное законодательство в соответствие с международными стандартами. Предусмотрена ответственность за все формы торговли людьми, включая принудительный труд, попрошайничество, сексуальную эксплуатацию и извлечение органов.

Одним из важнейших решений стало полное упразднение смертной казни. Это стало возможным благодаря внесению соответствующих поправок в Конституцию, которые поддержали граждане на референдуме в 2022 году.

Ранее сообщалось, что День прав человека напоминает о важности совместных усилий в защите прав каждого человека.