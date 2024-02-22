Международный чемпионат по робототехнике пройдёт в Астане

С 23 по 25 февраля во Дворце школьников имени аль-Фараби пройдёт чемпионат по робототехнике "Central Asia FIRST CHAMPIONSHIP-2024", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В нём примут участие более трёх тысяч школьников из десяти стран мира, в числе которых Гонконг, ОАЭ, Турция и другие. Казахстан представят 200 команд, получившие квоты в ходе отборочных чемпионатов.

Школьники будут соревноваться по трём основным возрастным категориям: FLL Explore (6-10 лет), FLL Challenge (10-16 лет) и FIRST Tech Challenge (12-18 лет). Помимо игры роботов, чемпионат включает в себя конкурс инновационных проектов и судейские сессии.

Победители Central Asia FIRST Championship получат ценные призы, лицензии на участие в международных соревнованиях и гранты в казахстанские и зарубежные вузы.

Напомним, в 2023 году победителями "Central Asia FIRST CHAMPIONSHIP" стали 50 казахстанских школьников из четырёх команд. Они выиграли путёвки в финальное всемирное соревнование по робототехнике "FIRST CHAMPIONSHIP-2023" в Хьюстоне.

Ещё девять команд с лучшими показателями прошли квалификацию на международные открытые чемпионаты в Австралии, США, Марокко и Индии.

В Хьюстоне казахстанские школьники завоевали сразу три номинации.

Особую награду "Core Values Award" за высокий энтузиазм, дух сотрудничества и взаимоуважение в самой младшей возрастной категории от 6 до 10 лет получила команда Adeptus Mechanicus из Алматы.

В ней состояли учащиеся начальных классов. Их проект стал одним из лучших среди всех представленных инновационных проектов и технических разработок.

Команда Play 4 Energy из школы LEAS завоевали высокую техническую награду "Robot Design Award" в средней возрастной категории от 10 до 16 лет. Они продемонстрировали превосходные навыки программирования и инженерии, создав высокопрочного и эффективного робота со способностью выполнения сложных задач.

Высокой судейской награды "Motivate Award Finalist" в старшей возрастной категории от 12 до 18 лет удостоилась команда AENTA из РФМШ Алматы. Как отметили члены международного жюри, команда показала высокий профессионализм на мировой арене.

Всего во всемирном чемпионате по робототехнике приняли участие 36 тысяч детей.