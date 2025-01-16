В связи с завершением срока действия договора доверительного управления, заключенного с арабской компанией ТОО "Terminals Astana Airport Management", 100% акций АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" переданы в коммунальную собственность города Астаны, передает BaigeNews.kz.

По информации акимата Астаны, договор доверительного управления, срок которого истек 7 января 2025 года, действовал с 7 ноября 2023 года.

С учетом изменения владельца акций столичного аэропорта в настоящее время ведется подготовка к заключению нового договора доверительного управления между акиматом столицы и ТОО "Terminals Astana Airport Management".