Международных экспертов привлекут для оценки деятельности АМТ в Казахстане

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Премьер-министр РК Алихан Смаилов провёл встречу с вице-президентом компании ArcelorMittal Виджаем Гоялом. Глав правительства высказал серьёзную обеспокоенность состоянием безопасности на предприятии "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ), передаёт BaigeNews.kz.

Виджай Гоял выразил искренние соболезнования в связи с трагическими случаями, приведшими к гибели людей на производстве, и признал ответственность АМТ за обеспечение безопасности своих сотрудников.

Он подтвердил решимость ArcelorMittal продолжать работу по улучшению производственной безопасности и пообещал полную поддержку со стороны компании семьям погибших.

Виджай Гоял также подчеркнул, что руководство АМТ готово оказывать полное содействие текущим расследованиям Генеральной прокуратуры.

По итогам встречи между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и АМТ подписан меморандум, согласно которому казахстанской стороной будут привлечены международные эксперты для оценки деятельности компании.

При этом на период проведения оценки АМТ обязуется сохранить объёмы производства, уровень занятости и заработной платы на предприятии.