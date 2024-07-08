Международные военные учения стартовали в Мангистау

В Мангистауской области начались международные учения "Бірлестік-2024", в которых принимают участие военные из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Военные маневры проходят на полигоне "Оймаша", а также на морском участке в двух километрах от мыса Токмак.

С 8 по 17 июля военные из разных стран планируют совместную операцию по локализации вооруженного конфликта.

"В учении задействованы около 4 тысяч военнослужащих и до 700 единиц вооружения и военной техники. Тактические эпизоды разыгрываются с участием групп наземной и воздушной разведки, морского спецназа, экипажей армейской и фронтовой авиации, военных кораблей и катеров, артиллерийских расчетов, штурмовых и танковых подразделений", — сообщили в Минобороны РК.

В рамках учения также запланированы культурно-досуговые и спортивные мероприятия. В том числе ожидаются соревнования по военно-прикладным видам спорта, по тактическому ориентированию "Бағдар" и по армейской тактической стрельбе.

Фото: минобороны РК