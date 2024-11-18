Международные соревнования по пара дзюдо пройдут в Астане

23 ноября в столичном спортивном комплексе Beeline Arena начнутся международные соревнования по пара дзюдо, в ходе которых будут разыграны призы в 10 весовых категориях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Myastanacity.

В этом турнире примут участие около 100 спортсменов из 15 стран. Честь Казахстана будут защищать три пара спортсмена города Астаны в категории J1: Асылан Нурдаулетов (73 кг), Бауыржан Арыстанбеков (90 кг), Ерболат Бекентаев (90 кг).

Главная особенность соревнований – изменение весовых категорий в связи с новым олимпийским циклом. Мужчины теперь борются за приз в 70, 81, 95 и +95 кг, а женщины – в 52, 60, 70 и +70 кг.

Кроме того, Международная федерация дзюдо в качестве эксперимента разыграет призы в двух весовых категориях (мужчины – 64 кг, женщины – 46 кг), не входящих в олимпийскую программу.