В Дохе (Катар) начался международный учебно-тренировочный сбор "Формирование будущих звезд" в рамках программы Академии азиатского союза настольного тенниса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Международные сборы по теннису начались в Дохе с участием казахстанцев

Обучение, которое проводит пятикратный чемпион мира Питер Карлссон (Швеция), включает в себя теоретические и практические занятия как с тренерами, так и со спортсменами. В УТС принимают участие 72 теннисиста из 22 стран.

Казахстан представляют Кадырали Кабдылуахитов, Нурислам Касым, Альбина Жаксылыкова, Алиса Цвигун, тренеры Ердаулет Оразбаев, Даулет Искаков, Агиза Шалабаева.

Напомним, Кирилл Герасименко помог команде Азии по настольному теннису победить сборную мира.